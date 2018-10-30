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«Колэнерго»: авария дока случилась значительно позже переключения сетей

30 октября 2018, 18:19
Представители энергетической компании «Колэнерго» сообщили, что организация не связана с инцидентом на территории 82-го судоремонтного завода под Мурманском, где из-за технологической аварии оказался затопленным крупнейший плавучий док ПД-50. На момент происшествия их сети были восстановлены.

Как сообщают «Новые известия», в понедельник наблюдались перебои в подаче электроэнергии на территории областного центра. Это было спровоцировано обильным налипанием масс мокрого снега и образования наледи.

Сотрудники «Колэнерго» оперативно отреагировали и переподключили электросети, тем самым возобновив энергоснабжение. Кроме того они предупредили население о том, что во время проведения аварийно-восстановительных работ могут возникнуть непродолжительные временные отключения сетей в районах Мурманска и Североморска. Начальник отдела по связям с общественностью «Колэнерго» Сергей Чернышев заявил, что переключения были проведены в 10 часов вечера. А авария в доке произошла уже после завершения восстановительных работ. Он подчеркнул, что к военным сетям от подстанции «Колэнерго» ведут два фидера и, можно предположить, что технический сбой произошел в сетях «Оборонэнерго».

Доводы Чернышева подтвердились благодаря внутренней проверке под руководством главного инженера ПАО «Россети» Дмитрия Гвоздева. Специалисты установили, что с период с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября неполадок в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Колэнерго», которые питали 82-й судоремонтный завод в Росляково, не происходило.

Сейчас снабжение электроэнергией в сетях «Колэнерго» проходит частично по резервной схеме. Основные потребители снабжаются по нормальной схеме.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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