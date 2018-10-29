Во Франции девушка получила ожоги 90% тела из-за антибиотика

Лажи рассказала, что раньше этот антибиотик не вызывал у нее аллергию, но в этот раз появилась сыпь на спине, а потом начали чесаться глаза. Самочувствие француженки ухудшилось, и ее госпитализировали. Врачи выяснили, что у пациентки синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз, проявляющийся кожной сыпью и ожогами на теле. Лажи была переведена в ожоговую реанимацию. Об этом пишет газета «Известия».
Девушка рассказала, что от синдрома Лайелла не существует лекарств. Можно лишь приглушить боль с помощью инъекций морфия. Камиль Лажи была забинтована с ног до головы из-за ожогов второй степени. Пациентка несколько дней не могла есть и говорить. В настоящее время девушка проходит реабилитацию и ведет блог, где старается поддержать тех, у кого такая же болезнь.