Toyota сократила производство автомобилей на 4,5%

На производстве Toyota в Японии в минувшем сентябре было выпущено 333 700 машин. Снижение производства в сравнении с сентябрем прошлого года составило 9,7%. За последние два месяца это стало первым падением. Всего из страны Восходящего солнца было экспортировано около половины собранных в сентябре автомобилей Toyota (157 000 штук).