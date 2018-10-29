Под Владимиром в ходе военных игр юнармейцы поиграли в лазертаг-страйкбол

Как информирует издание «Новые известия», подростки соревновались в навыках владения оружием и умении вести ближний бой. Все они достойно справились даже со сложными испытаниями. В ходе состязаний их участники и гости смогли посмотреть на показательные выступления спецподразделений Нацгвардии и УФСИН по Владимирской области.