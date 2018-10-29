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Под Владимиром в ходе военных игр юнармейцы поиграли в лазертаг-страйкбол

29 октября 2018, 19:30
Свыше 300 членов Юнармии в субботний день съехались под Владимир в природоохранную зону «Дюкинские карьеры». Там для них были организованы состязания по лазертагу-страйкболу. В турнире приняли участие команды штабов муниципальных образований. Лазертаг-страйкбол проводили в рамках тактико-военных игр.

Как информирует издание «Новые известия», подростки соревновались в навыках владения оружием и умении вести ближний бой. Все они достойно справились даже со сложными испытаниями. В ходе состязаний их участники и гости смогли посмотреть на показательные выступления спецподразделений Нацгвардии и УФСИН по Владимирской области.

Из 15 команд выбирали лучшие. Их члены получили награды.

В организации турнира приняли участие администрация Судогодского района, областное отделение Юнармии, центр патриотического воспитания «Пересвет» и ДОСААФ России. Дополнительная поддержка была оказана со стороны администрации Владимирской области, 27-ой ракетной армии МО РФ, 1-ой инженерной бригады МО РФ, Управления Росгвардии по региону, УФСИН России по региону и МЧС России по региону.

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