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Милонов: нужно открыть продажу шавермы в здании Госдумы

29 октября 2018, 21:21
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил продавать шаверму в здании нижней палаты парламента.

Если открыть в Госдуме продажу шавермы, то депутаты перестанут ходить в ресторан – все будут стоять в очереди за этим блюдом, считает Милонов. Об этом пишет газета «Известия».

Исходя из размеров депутатских зарплат, Милонов предложил установить следующую стоимость шавермы - 250-300 рублей. Недавно Роспотребнадзор проверил точки продаж шаурмы в Москве и во всех из них обнаружил нарушения. Чтобы решить эту проблему, нужно «вместо шаурмы открыть точки по продаже шавермы», считает Милонов.

Депутат пожаловался, что в Санкт-Петербурге тоже встречается шаурма, которую нельзя есть.

В среду, 24 октября Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки всех киосков с шаурмой в Москве. Во всех из них были выявлены нарушения: отсутствие документов на сырье, использование продуктов неизвестных производителей, нарушение сроков годности и хранения и т.д.

В прошлом году российский интернет-поисковик «Яндекс» выяснил, что большинство пользователей (82%) набирают в строку поиска слово «шаурма», а не «шаверма». Оба эти понятия обозначают одно и то же блюдо – лаваш с начинкой из нарезанного мяса, овощей и соуса.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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