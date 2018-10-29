Милонов: нужно открыть продажу шавермы в здании Госдумы

В прошлом году российский интернет-поисковик «Яндекс» выяснил, что большинство пользователей (82%) набирают в строку поиска слово «шаурма», а не «шаверма». Оба эти понятия обозначают одно и то же блюдо – лаваш с начинкой из нарезанного мяса, овощей и соуса.