Милонов: нужно открыть продажу шавермы в здании Госдумы

Если открыть в Госдуме продажу шавермы, то депутаты перестанут ходить в ресторан – все будут стоять в очереди за этим блюдом, считает Милонов. Об этом пишет газета «Известия».
Исходя из размеров депутатских зарплат, Милонов предложил установить следующую стоимость шавермы - 250-300 рублей. Недавно Роспотребнадзор проверил точки продаж шаурмы в Москве и во всех из них обнаружил нарушения. Чтобы решить эту проблему, нужно «вместо шаурмы открыть точки по продаже шавермы», считает Милонов.
Депутат пожаловался, что в Санкт-Петербурге тоже встречается шаурма, которую нельзя есть.
В среду, 24 октября Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки всех киосков с шаурмой в Москве. Во всех из них были выявлены нарушения: отсутствие документов на сырье, использование продуктов неизвестных производителей, нарушение сроков годности и хранения и т.д.
В прошлом году российский интернет-поисковик «Яндекс» выяснил, что большинство пользователей (82%) набирают в строку поиска слово «шаурма», а не «шаверма». Оба эти понятия обозначают одно и то же блюдо – лаваш с начинкой из нарезанного мяса, овощей и соуса.