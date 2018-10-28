mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спортсмен из Башкирии Артур Зулькарнаев стал чемпионом мира по борьбе на поясах

28 октября 2018, 12:43
Еще несколько спортсменов из республики стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира.

XVI чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин состоялся в Казани. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 40 стран мира.

В российскую сборную вошли восемь спортсменов из Башкирии – воспитанники спортивных школ Уфы, Туймазов, Октябрьского и Шаранского района.

Медали разыгрывались в двух стилях – в вольном и классическом. В первый же день башкирские спортсмены завоевали три медали. Ринир Хасаншин стал бронзовым призером в в/к до 57 кг, Рустем Арсланов в в/к свыше 100 кг, а серебряным призером чемпионата мира стала Камилла Елисеева в весовой категории до 52 кг.

Вчера, 27 октября, медали разыгрывались между спортсменами, выступающими в классическом стиле. Чемпионом мира по борьбе на поясах 2018 года стал Артур Зулькарнаев, выступавший в весовой категории до 75кг.

Серебряными призерами стали Ильфак Ибатуллин (в/к до 57 кг) и Наиль Мухамедьянов (в/к до 90 кг). Бронзовая награда на счету Айнура Сыртаева в весовой категории до 100 кг.

Материалы по теме
Чемпиона по пауэрлифтингу в Кумертау забили стульями до смертиДверь коттеджа чемпиона мира по биатлону Максима Чудова грабители вскрыли топоромВ Башкирии в аварии разбился двукратный паралимпийский чемпион
#Новости#Зиля Аскерова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48