Спортсмен из Башкирии Артур Зулькарнаев стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Медали разыгрывались в двух стилях – в вольном и классическом. В первый же день башкирские спортсмены завоевали три медали. Ринир Хасаншин стал бронзовым призером в в/к до 57 кг, Рустем Арсланов в в/к свыше 100 кг, а серебряным призером чемпионата мира стала Камилла Елисеева в весовой категории до 52 кг.