mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова

27 октября 2018, 16:27
Указом предыдущего главы республики Рустэма Хамитова Институт развития образования планировалось присоединить к БАГСУ.

Временно исполняющий обязанности Главы РБ Радий Хабиров отменил указ своего предшественника Рустэма Хамитова реорганизации Института развития образования республики и Учебного центра государственной службы занятости населения. Их планировалось присоединить к Башкирской академии госслужбы и управления (БАГСУ).

Напомним, в мае 2018 года Рустэм Хамитов поддержал предложение правительства о реорганизации образовательных учреждений до 1 октября. Заявлялось, что реорганизация приведет к совершенствованию учебной, научной и организационно-методической базы при подготовке управленческих кадров в республике.

Указ об отмене реорганизации подписан новым главой региона 25 октября.

#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48