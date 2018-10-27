Реорганизация БАГСУ отменена по указу врио Главы Башкирии Радия Хабирова

Напомним, в мае 2018 года Рустэм Хамитов поддержал предложение правительства о реорганизации образовательных учреждений до 1 октября. Заявлялось, что реорганизация приведет к совершенствованию учебной, научной и организационно-методической базы при подготовке управленческих кадров в республике.