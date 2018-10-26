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В Уфе «накрыли» лабораторию по производству мефедрона

26 октября 2018, 12:51
Задержаны три уфимца, возбуждено уголовное дело.

В Уфе задержаны трое подозреваемых в причастности к изготовлению синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Оперативники выявили местонахождение в Уфе подпольной лаборатории по производству наркотических веществ. С поличным задержаны трое подозреваемых в изготовлении «мефедрона».

К незаконному бизнесу причастны 30-летний мужчина и двое его предполагаемых сообщников – безработных уфимцев. Один обеспечивал подпольную лабораторию химическими веществами и делал тайники-закладки. Другой - занимался распространением запрещенного зелья. Иногда наркотики подозреваемые сбывали из рук в руки, но только узкому кругу хорошо знакомых лиц.

В ходе обыска частного дома полицейскими обнаружено и изъято более 1,2 килограммов мефедрона, около 100 мл жидкости, содержащей наркотические средства, лабораторное оборудование и различные химические вещества, записи с инструкцией по изготовлению наркотиков.

Изъятый полицейскими концентрат настолько токсичен, что злоумышленнику при производстве приходилось использовать противогаз и специальные защитные перчатки.

Возбуждено уголовное дело.

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