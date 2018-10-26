В Уфе «накрыли» лабораторию по производству мефедрона

К незаконному бизнесу причастны 30-летний мужчина и двое его предполагаемых сообщников – безработных уфимцев. Один обеспечивал подпольную лабораторию химическими веществами и делал тайники-закладки. Другой - занимался распространением запрещенного зелья. Иногда наркотики подозреваемые сбывали из рук в руки, но только узкому кругу хорошо знакомых лиц.