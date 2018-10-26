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Производство электричества «Мосэнерго» снизилось до 40,7 млрд кВт⋅ч

26 октября 2018, 15:56
За первые три квартала нынешнего года «Мосэнерго» снизило производство электроэнергии на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

С начала текущего года компания произвела 40,7 млрд кВт⋅ч электричества. Об этом пишет RNS.

Отпуск тепловой энергии электростанций «Мосэнерго» достиг 53,2 млн Гкал. Это на 2,5% больше чем в том же периоде минувшего года. Тогда данный показатель был равен 51,9 млн Гкал. Рост отпуска тепловой энергии произошел из-за значительного понижения температуры наружного воздуха в январе-марте 2018 года.

Отметим, что «Мосэнерго» имеет контроль над 15 электростанциями. Их суммарная установленная электрическая мощность равна 12,9 ГВт, а тепловая мощность достигает 42 800 Гкал/ч. Электростанции компании предоставляют Подмосковью более 60% от все потребляемой им электроэнергии. Кроме этого Мосэнерго обеспечивает порядка 90% потребностей Москвы в тепловой энергии (присоединенные районы сюда не входят). Главным акционером компании выступает «Газпром энергохолдинг».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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