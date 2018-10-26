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Портрет написанный нейросетью ушел с молотка за $432 тыс

26 октября 2018, 17:31
В нью-Йорке на аукционе Christie's картину под названием «Портрет Эдмона Белами», автором которого стал искусственный интеллект, продали за $432 тыс.

Так, аукционный дом сообщает, итоговая сумма в 45 раз превзошла ожидания. Перед началом торгов портрет оценивали в $7–10 тыс.

Газета «Известия» пишет, что на картине изображен мужчина в темном сюртуке с белым воротником. Черты лица мужчины смазаны, а там, где обычно располагается подпись, — математическая формула.

Отмечается, что искусственный интеллект сгенерировал изображение основываясь на 15 тыс. портретов, написанных между XIV и XX веками.

Саму нейросеть создал коллектив Obvious из Франции. Они планируют создать семью Белами, в которой Эдмон — правнук основателя рода графа Белами.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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