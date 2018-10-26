Эхо чужих выстрелов: Сделка с преступником завела дело о расстреле бизнесмена в тупик

- Для официального проведения подобных оперативно-розыскных мероприятий против моего подзащитного необходимо судебное разрешение и серьезные доводы, однако для получения такой санкции у следствия не было и нет оснований по сей день. Поэтому негласная слежка за Юлдашевым и членами его семьи осуществлялась незаконно, - уверен адвокат Ильгиз Галимханов. – На внутренней стороне датчика дыма были обнаружены следы пота и эпителиальных клеток, генетическую принадлежность которых установить не удалось. Но это не помешало следствию настаивать, что видеокамеру в него вмонтировал именно Юлдашев. При этом в деле отсутствуют материалы об исследовании самой видеокамеры на обнаружение чьих-либо следов пота и эпителиальных клеток. Предполагаем, что такое исследование проводилось, но поскольку его результаты прямо указывали на непричастность Юлдашева к преступлению, данные материалы опять же не были приобщены к уголовному делу. Нет и записей с этого устройства, возможно, по причине их неинформативности и незаконности сбора информации.