В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве

В период с 19 по 23 октября 2018 года 58-летний житель города Салавата, в ходе возникшей ссоры со своим 57-летним знакомым, у которого тот занял значительную денежную сумму, несколько раз выстрелил из пистолета ему в туловище и голову. От полученных ранений мужчина скончался. После чего мужчина отогнал машину убитого в гараж, а тело спрятал в погребе своего дачного участка.