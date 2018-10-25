mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мужчина подозревается в тройном убийстве

25 октября 2018, 14:48
После убийств подозреваемый покончил с собой.

23 октября в частном доме в селе Зирган Мелеузовского района обнаружены тела супружеской пары: 59-летней женщины и 57-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».

Установлено лицо, совершившее указанное преступление - им оказался 58-летний житель города Салават. Также установлена причастность подозреваемого к исчезновению 57-летнего жителя города Салават, который 19 октября 2018 года уехал на своем автомобиле на работу, после чего перестал выходить на связь.

В период с 19 по 23 октября 2018 года 58-летний житель города Салавата, в ходе возникшей ссоры со своим 57-летним знакомым, у которого тот занял значительную денежную сумму, несколько раз выстрелил из пистолета ему в туловище и голову. От полученных ранений мужчина скончался. После чего мужчина отогнал машину убитого в гараж, а тело спрятал в погребе своего дачного участка.

Далее подозреваемый приехал к родителям своей сожительницы в село Зирган, чтобы занять крупную денежную сумму, однако, в ходе разговора между ними вновь возникла ссора и мужчина застрелил родителей своей подруги, но, скрывать следы преступления уже не стал, а вернулся в Салават, где покончил с собой.

Сейчас проведены осмотры мест происшествий всех событий, автомобиль пропавшего потерпевшего обнаружен и осмотрен, все тела потерпевших обнаружены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, назначены биологическая, трасологическая и баллистическая судебные экспертизы в отношении оружия и других изъятых предметов, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Материалы по теме
В Башкирии минувшей ночью насмерть сбили 61-летнюю пенсионеркуЯблоко от яблони: в Уфе "золотые детки" сбили человека и не ответилиТри пьяных уфимца убили незнакомца: суд лишил их свободы от 4 до 13 лет
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48