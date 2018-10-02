Три пьяных уфимца убили незнакомца: суд лишил их свободы от 4 до 13 лет
Сегодня, 17:50ПроисшествияЗиля Аскерова
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Молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет признаны виновными в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор троим уфимцам за смерть человека. Они проведут в тюрьме от 4 до 13 лет.
Следствие и суд установили, что они, будучи пьяными, в июне прошлого года на улице Кольцевая нанесли множество ударов 28-летнему незнакомцу. После этого они его вывезли на Северное кладбище Уфы в багажнике "Волги". Здесь они снова принялись его избивать. От полученных тяжелых травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.
При апелляционном рассмотрении Верховный ужесточил наказание хулиганов, приняв во внимание в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения
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