Три пьяных уфимца убили незнакомца: суд лишил их свободы от 4 до 13 лет

Следствие и суд установили, что они, будучи пьяными, в июне прошлого года на улице Кольцевая нанесли множество ударов 28-летнему незнакомцу. После этого они его вывезли на Северное кладбище Уфы в багажнике "Волги". Здесь они снова принялись его избивать. От полученных тяжелых травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.