Уфимский завод объявил о бесплатной доставке керамического блока

При изготовлении блоков на заводе «Амстрон» в глину добавляют опилки, которые выгорают при обжиге и образуют микропоры, которые делают материал пористым, прочным и долговечным. При этом большие размеры керамических блоков, превышающие в несколько раз размеры обычного кирпича, позволяют строить гораздо быстрее.