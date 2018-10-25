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Уфимский завод объявил о бесплатной доставке керамического блока

25 октября 2018, 06:58
Завод № 1 производитель керамического блока «PORIKAM» в Башкортостане «Амстрон» - объявил о бесплатной доставке.

Существенно сэкономить на строительстве смогут те, кто успеет приобрести блок до 31 октября 2018 г.

Керамический блок «PORIKAM» - это новый этап в эволюции кирпичного производства. Его преимуществами являются экономичность, низкая теплопроводность, высокая шумоизоляция и экологичность. Использование крупноформатных керамических блоков позволит существенно сократить сроки и себестоимость возводимых объектов. Теплая керамика идеально подходит для возведения жилых и производственных помещений как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства.

При изготовлении блоков на заводе «Амстрон» в глину добавляют опилки, которые выгорают при обжиге и образуют микропоры, которые делают материал пористым, прочным и долговечным. При этом большие размеры керамических блоков, превышающие в несколько раз размеры обычного кирпича, позволяют строить гораздо быстрее.

Заказать керамический блок «PORIKAM» с бесплатной доставкой можно в отделе продаж по тел.: +7 (347) 200-85-14, а также по адресу: г.Уфа, Пр. Салавата Юлаева 49, БЦ «Салават Юлаев». www.amstronrb.ru.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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