Россия обвинила США в организации атаки боевых дронов на базу Хмеймим

В ходе Сяншаньского форума Фомин рассказал, что все 13 участвовавших в нападении на Хмеймим беспилотника приближались к базе «единым боевым порядком». Они имели общее управление. Как раз в это время над водами Средиземного моря летал самолет-разведчик США Poseidon-8. Он планировал над акваторией на протяжении восьми часов.