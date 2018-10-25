Пилоты перечислили запретные для пассажиров темы разговора

Некоторые пилоты рассказали журналистам о том, что они никогда не говорят своим пассажирам об истинной опасности турбулентности. Летчик Рон Вагнер считает, что ремни безопасности нельзя расстегивать вплоть до приземления. При прохождении зоны турбулентности самым опасным является не подлететь к потолку, а благополучно приземлиться. Люди могут упасть на подлокотники, спинки посадочных мест, а также тележки для еды и напитков. Подобное чревато серьезными травмами.