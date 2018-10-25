«Новые известия»: Тимуру Иванову могут доверить пост губернатора

После громкого дела Сердюкова последовали неприязненные мотивы в публикациях по поводу практически любого сотрудника министерства обороны. Но если про Сергея Шойгу, столь популярного в народе, писать в подобном ключе не получается, то вполне понятно, почему так сильно достается от журналистов его заместителям. К тому же, мало кто из военных управленцев заботится о том, чтобы создать вокруг своей персоны положительную популярность с помощью проплаченных статей.