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Минобороны РФ обвинило США в атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии

25 октября 2018, 20:27
Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотниками, которые атаковали сирийскую базу Воздушно-космических сил (ВКС) России в Хмеймиме, управляли американцы.

Фомин рассказал, что когда все 13 беспилотных летательных аппарата приблизились к аэродрому и попали в зону российских систем радиоэлектронного подавления, то были переведены в режим ручного управления, который взял на себя американский самолет-разведчик Poseidon-8. Об этом пишет газета «Известия».

Замминистра обороны РФ добавил, что в день атаки на российскую военную базу американский самолет-разведчик летал около восьми часов в акватории Средиземного моря.

По словам Фомина, сирийские террористы оснащены самым современным вооружением, средствами связи и управления, в том числе космическими. Вся эта техника производится в странах Североатлантического альянса (НАТО). Замминистра обороны добавил, что специальное оборудование позволяет террористам выходить на радиочастоты, которые использует российская авиация.

В ночь с 5 на 6 января 2018 году авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус атаковали 13 дронов. Кто именно стоял за атакой, до сих пор точно не известно.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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