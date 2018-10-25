Минобороны РФ обвинило США в атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии

Фомин рассказал, что когда все 13 беспилотных летательных аппарата приблизились к аэродрому и попали в зону российских систем радиоэлектронного подавления, то были переведены в режим ручного управления, который взял на себя американский самолет-разведчик Poseidon-8. Об этом пишет газета «Известия».