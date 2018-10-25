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«Интер РАО» сократило экспорт электричества почти на 6%

25 октября 2018, 16:12
С января по октябрь этого года экспорт электроэнергии группой «Интер РАО» упал на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2017 года.За первые девять месяцев 2018 года группа экспортировала 11,936 млрд кВт⋅ч электроэнергии. В январе-сентябре прошлого года данный показатель составлял 12,681 млрд кВт⋅ч.

Об этом пишет RNS.С начала текущего года «Интер РАО» увеличило поставки электричества в Финляндию на 28,7%. Объемы экспорта в эту страну достигли 4,763 млрд кВт⋅ч. В Литву экспорт электроэнергии вырос на 23,3% - до 2,905 млрд кВт⋅ч, а в Китай — на 4,3% (до 2,453 млрд кВт⋅ч).Увеличение объемов поставок электроэнергии в Казахстан составило 9,2%. Всего за указанный промежуток времени группа экспортировала в данное государство 1,054 млрд кВт⋅ч. Монголия получила 323 млн кВт⋅ч. Поставки электричества туда возросли на 12,2%.Одновременно с этим поставки «Интер РАО» электроэнергии в Украину сократились на 50,1%. Киев с начала года получил 38 млн кВт⋅ч. Экспорт электричества в Белоруссию упал на 98,5%, составив 37 млн кВт⋅ч. Поставки электроэнергии в Казахстан выросли на 10,3%, достигнув 4,584 млрд кВт⋅ч.

Отметим, что «Интер РАО» является энергетическим холдингом, занимающимся производством и продажей тепловой, а также электроэнергии. Под управлением группы находятся и распределительные электросети, расположенные в иностранных государствах.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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