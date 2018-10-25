mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава ВТБ предрек увеличение ставок по ипотеке

25 октября 2018, 16:07
По словам главы ВТБ Андрея Костина, его структура вслед за «Сбербанком» может повысить ставки по ипотеке.

Скорее всего ВТБ будет следовать за «Сбербанком» в данном вопросе, но не обгонять его. Не исключено, что кредитная организация поднимет ставки до конца текущего года. Об этом пишет RNS.

Накануне стало известно, что в понедельник «Сбербанк» увеличил ставки по ряду ипотечных кредитов на 0,4%. Свои действия представители финансового учреждения объяснили необходимостью адаптации к нынешним условиям рынка, которые изменились после того, как Центробанк в сентябре увеличил ключевую ставку. Свою роль также сыграли и общие макроэкономические изменения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48