ФНС: за год в 4 раза выросло число самозанятых россиян

Самозанятые граждане – это предприниматели, которые работают на себя и не привлекают других сотрудников. При этом их годовой оборот не должен быть более 2,4 миллионов рублей. К такой категории граждан относятся репетиторы, няни, сиделки, швеи, уборщики, фотографы, строители, а также фрилансеры, которые выполняют работу на заказ, включая написание текстов или создание графики. С прошлого года эти люди могут зарегистрироваться в налоговой службе. Об этом пишет газета «Известия».