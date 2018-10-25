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ФНС: за год в 4 раза выросло число самозанятых россиян

25 октября 2018, 20:26
В Федеральной налоговой службе рассказали, что за последний год в РФ стало в четыре раза больше зарегистрированных самозанятых граждан. Если 1 октября 2017 года было зарегистрировано около 600 человек, то через год их стало 2587.

Самозанятые граждане – это предприниматели, которые работают на себя и не привлекают других сотрудников. При этом их годовой оборот не должен быть более 2,4 миллионов рублей. К такой категории граждан относятся репетиторы, няни, сиделки, швеи, уборщики, фотографы, строители, а также фрилансеры, которые выполняют работу на заказ, включая написание текстов или создание графики. С прошлого года эти люди могут зарегистрироваться в налоговой службе. Об этом пишет газета «Известия».

Власти придумывают, как заставить таких граждан выйти из тени, потому что они не платят налоги и страховые взносы, но при этом пользуются медицинскими услугами и получают пенсии. Для самозанятых планируется ввести налог, в который включены взносы на медстрахование. Инициатива будет запущена в пилотном режиме в четырех субъектах РФ. Также предлагается другие меры, направленные на сокращение количества незарегистрированных самозанятых граждан, включающие поощрение за регистрацию и ужесточение наказания за неуплату налога.

Эксперты сообщают, что сейчас налоговая не имеет возможности вычислять самозанятых.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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