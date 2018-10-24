Япония настроена на подписание мирного договора с Россией

Абэ считает ненормальной ситуацию, когда после войны прошло 70 лет, а страны так и не заключили мирный договор. РФ и Япония намерены осуществлять совместную экономическую деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Японцам, которые когда-то жили здесь, два года назад была предоставлена возможность приезжать на могилы своих предков.