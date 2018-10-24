Владимир Путин может посетить США в 2019 году

По словам Болтона, на ближайшей встрече в Париже президенты РФ и США должны обсудить возможность проведения полноформатного саммита. Если в 2019 году Путин совершит визит в США, то в том же году Дональд Трамп ответит тем же и посетит Москву. Об этом пишет газета «Известия».