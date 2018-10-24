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Роскачество оценит российские вина и составит «Винный гид»

24 октября 2018, 19:42
Роскачество и Минпромторг РФ решили исследовать качество российского вина и составить потребительский навигатор под названием «Винный гид России», где будет охарактеризован каждый продукт.

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что одной из задач исследования вина является устранение дефицита информации и потребительского доверия к российскому виноделию. Об этом пишет газета «Известия».

Специалисты взяли 300 вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Стоимость спиртных напитков варьируется от 200 рублей до одной тысячи рублей. Торговые марки были выбраны экспертами Союза сомелье России и других отраслевых организаций. Для исследования отбирались вина, произведенные исключительно из российского винограда и выпущенные в количестве более 100 тысяч бутылок.

Ведущие эксперты-дегустаторы проведут сенсорную и органолептическую оценку всех образцов. Вино будет оценено по следующим критериям: чистота вкуса, интенсивность, послевкусие, цвет и аромат. В итоге каждое вино получит оценку.

В этом году урожай российского винограда стал крупнейшим за последние 10 лет – было собрано более 550 тысяч тонн, отметили в Роскачестве. Тем не менее, в России наибольшим спросом пользуются зарубежные вина, а не отечественные. В 2017 году импорт «тихих» вин увеличился почти на 40%, а игристых вин – на 32%.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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