Роскачество оценит российские вина и составит «Винный гид»

В этом году урожай российского винограда стал крупнейшим за последние 10 лет – было собрано более 550 тысяч тонн, отметили в Роскачестве. Тем не менее, в России наибольшим спросом пользуются зарубежные вина, а не отечественные. В 2017 году импорт «тихих» вин увеличился почти на 40%, а игристых вин – на 32%.