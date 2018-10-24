mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Росгелогии: объемы разведочного бурения нужно увеличить в 4-5 раз

24 октября 2018, 16:03
По словам главы Росгелогии Романа Панова, в России объем поисково-разведочного бурения необходимо нарастить минимум в четыре-пять раз.

Сейчас доля разведочного бурения в общем объеме бурения составляет около 5%. Об этом пишет RNS.

В СССР объемы поисково-разведочного бурения были выше российских показателей в среднем в пять-шесть раз. В наше время «выпадающие» объемы бурения частично компенсируются проведением современных геофизических исследований. Однако данные исследования в целом не способны заменить поисково-разведочные работы. Выходом из сложившейся ситуации может стать увеличение объема поисково-разведочного бурения не менее чем в четыре-пять раз, считает глава Росгелогии.

Панов добавил, что увеличение объемов эксплуатационного бурения без наращивания объемов разведочного бурения приводит только к росту добычи полезных ископаемых на уже открытых месторождениях. Однако перспективного развития минерально-сырьевой базы не происходит.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48