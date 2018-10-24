Глава Росгелогии: объемы разведочного бурения нужно увеличить в 4-5 раз

В СССР объемы поисково-разведочного бурения были выше российских показателей в среднем в пять-шесть раз. В наше время «выпадающие» объемы бурения частично компенсируются проведением современных геофизических исследований. Однако данные исследования в целом не способны заменить поисково-разведочные работы. Выходом из сложившейся ситуации может стать увеличение объема поисково-разведочного бурения не менее чем в четыре-пять раз, считает глава Росгелогии.