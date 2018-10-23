В Замбии планируется истребить до двух тысяч бегемотов

По словам главы ведомства, в национальном парке Южная Луангва обитают свыше тринадцати тысяч бегемотов, в то время когда район подходит для проживания лишь пяти тысяч млекопитающих. Таким образом, экосистеме грозит опасность. Единственный рациональный вариант, добавил Банда, это отбраковка. Отмечается, что власти Замбии планировали сократить численность бегемотов еще в 2016 году, однако тогда против решения выступила британская благотворительная организация Born Free. В ответ на сопротивление, специалисты указывали, что отбраковка стимулирует размножение, создающее «порочный круг смерти и разрушения». В результате замбийские власти отказались от планов по уничтожению бегемотов.