В Уфе бывшему приставу дали условку за отмывание 1,4 миллионов рублей

Женщина подделывала документы о зачислении от 92 до 400 тысяч рублей на счет подставного лица, якобы в счет перечисления взысканной задолженности, а затем обналичивала указанные суммы и тратила на собственные нужды. Всего ей удалось присвоить около 1,4 миллионов рублей.