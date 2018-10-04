В Уфе пристава посадили и оштрафовали за взяточничество

29-летний бывший судебный пристав-исполнитель осужден по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе 2017 года осужденный вел дело по взысканию денег с должницы, которая должна была заплатить более 90 тысяч рублей в один из банков. За “помощь” в решении вопроса мужчина потребовал 20 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего пристава к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к 1,5 годам лишения свободы за аналогичное преступление.