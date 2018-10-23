Роскачество нашло антибиотики в «Докторской» колбасе

Вся проверенная Роскачеством колбаса не содержала в своем составе сою, бумагу или другие посторонние генетические материалы. Сотрудники надзорного органа пояснили, что производители могут добавлять в колбасы запрещенную ГОСТом добавку. Речь идет о каррагинане, используемом для получения необходимой консистенции фарша, в случае если в нем мало функционального белка. Технические условия разрешают добавлять данное вещество в колбасу, однако о его содержании необходимо писать на упаковке. Так 12 производителей исследуемой продукции не информировали покупателей о содержании в ней каррагинана.