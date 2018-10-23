Проверкой уфимской набережной занялись сотрудники МВД

Напомним, что набережная реки Белая реконструируется уже несколько лет. На это дело из бюджета Башкирии уже было потрачено несколько миллиардов рублей, однако, по ощущениям, хотя бы чисто визуальным, все эти деньги были потрачены на массированное бетонирование прибрежной речной зоны.