Глава ВТБ рассказал о проекте по созданию новой авиакомпании

Газета «Известия» пишет, что со слов Костина, инвестиции в проект составят не менее $1 млрд, а сама концепция создания региональной авиакомпании принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу.Вместе с тем, Костин подчеркнул фактическое отсутствие в России регионального перевозчика. Зачастую, добираться из одного города в другой приходится через Москву. Представленный проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, поскольку без субсидий данная сфера будет убыточной.18 октября стало известно о планах Сбербанка и ВТБ создать авиакомпанию, специализирующуюся на региональных перевозках. Компания появится не ранее 2019 года. Ее пассажиропоток составит от 6 млн до 10 млн человек в год.