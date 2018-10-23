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Глава ВТБ рассказал о проекте по созданию новой авиакомпании

23 октября 2018, 20:45
Глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 23 октября, рассказал о том, что ВТБ и Сбербанк запустили работу по созданию новой региональной авиакомпании.

Так, он подчеркнул, что на данном этапе разрабатывается сам проект и ведется поиск операторов. в настоящий момент идет разработка проекта и поиск операторов. Сбербанк и ВТБ наняли консультантов, которые готовят концепцию авиакомпании. Планируется найти оператора из существующей компании, либо создать новую компанию.

Газета «Известия» пишет, что со слов Костина, инвестиции в проект составят не менее $1 млрд, а сама концепция создания региональной авиакомпании принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу.Вместе с тем, Костин подчеркнул фактическое отсутствие в России регионального перевозчика. Зачастую, добираться из одного города в другой приходится через Москву. Представленный проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства, поскольку без субсидий данная сфера будет убыточной.18 октября стало известно о планах Сбербанка и ВТБ создать авиакомпанию, специализирующуюся на региональных перевозках. Компания появится не ранее 2019 года. Ее пассажиропоток составит от 6 млн до 10 млн человек в год.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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