Американские СМИ оценили российские С-400

Помимо того, существует возможность использования комплексом четырех типов разных ракет со своим видом и преимуществами. В настоящее время один комплекс С-400 может фактически заменить полноценную эшелонированную систему ПВО. Существенные обновления системы являются серьезным скачком в военной технике, в сравнении с предшествующей системой, однако многие особенности существовали в комплексах долгое время. Помимо того, отмечается, что С-400 была основана на существующих достоинствах С-300, но в итоге стала еще более «смертоносной».Система С-400 предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, тактических, оперативно-тактических, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.