Жители России назвали самых «авторитетных» журналистов страны

Опрос показал, что 51% граждан России не смогли назвать ни одного «авторитетного» для себя журналиста. Среди интернет-журналистов большинство респондентов (0,7%) отметили Юрия Дудя. Среди журналистов печатных СМИ россияне выделили Дмитрия Быкова из «Новой газеты». Его авторитет признали 0,2% опрошенных.