Жители России назвали самых «авторитетных» журналистов страны

Граждан просили рассказать доверяют ли они отечественным СМИ, уважают ли журналистов и какова роль данной профессии в жизни общества. Об этом пишет RNS.
Опрос показал, что 51% граждан России не смогли назвать ни одного «авторитетного» для себя журналиста. Среди интернет-журналистов большинство респондентов (0,7%) отметили Юрия Дудя. Среди журналистов печатных СМИ россияне выделили Дмитрия Быкова из «Новой газеты». Его авторитет признали 0,2% опрошенных.
Большинство жителей РФ по-прежнему получают основную информацию с экрана телевизора. Наибольшее доверие у данной категории граждан вызывают передачи на государственных каналах. Об этом сообщили 63% россиян.
Новостям в интернете доверяют 44% граждан. Частные СМИ предпочитает 14% населения страны. В иностранных источниках информацию получают 4% опрошенных. Новости в соцсетях просматривают 15% респондентов. YouTube доверяют 12% граждан, а каналам в Telegram — 4% граждан.