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В Башкирии мужчина обокрал клуб коллекционеров

22 октября 2018, 17:08
Среди похищенного были монеты, иконы и прочие ценности.

В Нефтекамске ночью полицейские остановили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по республике. С собой у мужчины были старинные монеты и иконы. Откуда они у него были, задержанный объяснить не смог.

Выяснилось, что мужчина обокрал Клуб коллекционеров, который расположен в здании на проспекте Комсомольском. Сумма ущерба составила 27,5 тысячи рублей.

41-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтекамска взломал пластиковые панели на двери, проник в помещение Клуба коллекционеров, забрал драгоценности и скрылся.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье «Кража». Все похищенные предметы изъяты.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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