«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке

С сегодняшнего дня «Сбербанк» на 0,4% увеличил процентные ставки по всем ипотечным кредитам. Исключением стали лишь «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми...». По правилам формирования экономики, ставки по банковским займам изменяются после корректировки ставок по вкладам. В конце августа «Сбербанк» повысил ставки по вкладам на 0,2-0,4%, а 12 октября еще на 0,15-0,5%. В итоге ставки по вкладам в целом увеличились на 0,35 — 0,9%. Изменение ставок по вкладам привело к корректировке ставок по ипотеке на 0,4%.