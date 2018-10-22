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«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке

22 октября 2018, 19:26
В понедельник «Сбербанк» повысил ставки по ипотечным кредитам.

Ставки на отдельные виды ипотеки выросли на 0,4%. Об этом пишет RNS.

По словам представителей «Сбербанка», повышение ставок по ипотечным кредитам произошло из-за необходимости адаптации к новым условиям на рынке. В прошлом месяце финансовая организация по причине макроэкономических изменений уже увеличила ключевую ставку.

С сегодняшнего дня «Сбербанк» на 0,4% увеличил процентные ставки по всем ипотечным кредитам. Исключением стали лишь «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми...». По правилам формирования экономики, ставки по банковским займам изменяются после корректировки ставок по вкладам. В конце августа «Сбербанк» повысил ставки по вкладам на 0,2-0,4%, а 12 октября еще на 0,15-0,5%. В итоге ставки по вкладам в целом увеличились на 0,35 — 0,9%. Изменение ставок по вкладам привело к корректировке ставок по ипотеке на 0,4%.

В «Сбербанке» добавили, что для зарплатных клиентов сделали единый дисконт. Он равен 0,3%. В прошлом дисконт составлял 0,3 — 0,5%. Также кредитная организация снизила надбавку за оформление ипотеки по двум документам до 0,3%. До этого данный показатель составлял 0,5%. Изменения затронут лишь вновь подаваемые заявки.

Напомним, в сентябре Центробанк увеличил ключевую ставку на 0,25%. Теперь она равна 7,5%.

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