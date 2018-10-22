Олега Мкртчана подозревают в хищении 60 млрд рублей через оффшоры

По сведениям regnum.ru, с 2009 по 2013 годы Мкртчан расхищал средства, которые должны были пойти на модернизацию предприятий в рамках кредитного договора, заключенного с Внешэкономбанком. Через оффшоры он вывел более одного миллиарда рублей. В итоге 17 июля следователи заподозрили хищение в более крупных размерах - свыше 60 миллиардов рублей. Эта сумма была выведена из ВЭБа и отправлена на счета компании Margit Holdings Ltd, зарегистрированную на Кипре. После этого деньги перенаправили в Алчевский меткомбинат, входящий в корпорацию ИСД, которую в минувшем году власти ДНР национализировали.