Оборудование капсулы «Союза» используют повторно

Так, пояснил Крикалев, на основе отработанных капсул могут быть сконструированы установки для тренировок космонавтов по выживанию в различных климатических зонах. Деликатная конструкция корпуса капсулы делает ее дорогостоящей в плане диагностики, поэтому проще будет сделать новый корпус.
Вместе с тем, пишет газета «Известия», оборудование внутри капсулы рассчитано для повторного использования, как правило, около 10-15 раз. Повторно используются пульт, кресла экипажа, клапаны, вентиляторы, видеокамера, элементы для крепления экипажа и грузов.