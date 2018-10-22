Оборудование капсулы «Союза» используют повторно

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал о том, что после аварии «Союза МС-10», которая произошла 11 октября, из спускаемой капсулы, в которой приземлились Алексей Овчинин и Ник Хейг, достанут содержимое, чтобы использовать его повторно. Сама капсула в полетах задействована не будет.