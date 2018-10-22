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Объем «свободных денег» россиян увеличился на 5%

22 октября 2018, 20:34
В России показатель «свободных денег» возрос на 4,8%, в сравнении с августом 2018 года и составил 21,9 тыс. рублей. «Свободные деньги» складываются из разницы между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

Аналитики холдинга «Ромир» сообщили в понедельник 22 октября, что за сентябрь объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тыс. рублей. Так, эта сумма на тысячу рублей больше, чем в августе. Вместе с тем, средний индекс из расчета за год по итогам девяти месяцев составило 23,1 тыс. рублей.

Газета «Известия» пишет, что 17 октября стало известно, что личная инфляция граждан РФ в сентябре была значительно ниже официальной и составила минус 0,3% по отношению к августу. Ключевым фактором выступило снижение цен на продукты, которое не может продлиться долго.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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