Объем «свободных денег» россиян увеличился на 5%

Аналитики холдинга «Ромир» сообщили в понедельник 22 октября, что за сентябрь объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тыс. рублей. Так, эта сумма на тысячу рублей больше, чем в августе. Вместе с тем, средний индекс из расчета за год по итогам девяти месяцев составило 23,1 тыс. рублей.