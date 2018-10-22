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Глава «ИНВИТРО» Островский: будущее за персонализированной медициной

22 октября 2018, 22:10
В северной столице состоялась lll Международная научно-практическая конференция «Инвитро», участники которой обсудили перспективное развитие медицины будущего, увеличения срока жизни и биотехнологии.

Как сообщает издание «Новые известия», участники форума практически единогласно пришли к выводу, что состоятельные и платежеспособные граждане могут продлить жизнь и здоровье до 120 лет. Это может обеспечиваться за счет многостороннего и персонального подхода к новой ступени развития медицины.

Отмечается, что правительство Российской Федерации в ближайшие шесть лет поставило для себя задачу создать на территории всего государства персонализированную медицину. Вице-премьер России Дмитрий Медведев подчеркнул, что на данный момент существует необходимость в модернизации всей имеющейся к сегодняшнему дню практики в рамках реализации программы социально-экономического развития государства до 2024 года.

Генеральный директор «Инвитро» Александр Островский отметил, что в ближайшее время сферу медицины ожидают глобальные изменения. Он подчеркнул, что если раньше медик со справочником в руках на приеме вызывал недоверие, то сегодня уже многие понимают то, что медицина стремительно развивается и не все попросту могут удержать все изменения в голове. У современного врача есть неограниченный доступ к мировым знаниям. Островский уверен, что правильное использование больших данных (big-data) поможет с большей точностью ставить верные диагнозы и назначать верные методы лечения.

Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН Анча Баранова отметила, что персонализированная медицина позволит работать с каждым отдельным пациентом максимально точно, при этом устранив предвзятость, возможные ошибки и снизить количество смертей. Это станет возможным как благодаря изучению самого заболевания, так и исследованию ее носителя. При помощи сегментации по геномным типам можно добиться повышенной эффективности практик.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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