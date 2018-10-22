Глава «ИНВИТРО» Островский: будущее за персонализированной медициной

Генеральный директор «Инвитро» Александр Островский отметил, что в ближайшее время сферу медицины ожидают глобальные изменения. Он подчеркнул, что если раньше медик со справочником в руках на приеме вызывал недоверие, то сегодня уже многие понимают то, что медицина стремительно развивается и не все попросту могут удержать все изменения в голове. У современного врача есть неограниченный доступ к мировым знаниям. Островский уверен, что правильное использование больших данных (big-data) поможет с большей точностью ставить верные диагнозы и назначать верные методы лечения.