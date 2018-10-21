Священник из Башкирии получил награду за помощь бездомным

В этом году лауреатом Премии Надежды Монетовой в 2018 году стал настоятель Крестовоздвиженского храма Уфы, руководитель Центра помощи бездомным во имя праведника. Иоанна Кронштадтского, митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон поздравил отца Романа и вручил ему почетную грамоту, премию и нагрудный знак.