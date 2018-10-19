Уфимцы выбрали лучшие и худшие районы столицы Башкирии

Лучшим районом по мнению уфимцев стал Демский, а худший – Калининский. Дёмский район лидирует сразу по семи критериям. Среди них безопасность (7,7 балла), чистота (7,7 балла), экология (8,2 балла), тишина (7,7 балла), соотношение доходов и стоимости жизни (5,9 балла). На 6 баллов оценивают жители района его парковки и дороги, на 6,6 балла — работу жилищно-коммунальных служб. Занявший последнюю строку рейтинга Калининский район получил всего 5,8 балла. У него самые низкие в Уфе оценки по таким критериям, как безопасность (6,1 балла), экология (5,5 балла), спорт и отдых (4,8 балла). Не довольны жители Калининского района и работой служб ЖКХ, особенно с учетом того, что жилой фонд здесь изношен.