Уфимцы выбрали лучшие и худшие районы столицы Башкирии

Posted 19 октября 2018, 11:04
Published 19 октября 2018, 11:04
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Районы оценивались по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют:
На основании ответов были вычислены средние оценки по городу и районам — как в целом, так и по каждому из критериев. В среднем по Уфе респонденты оценили качество жизни на 6,5 балла из 10 возможных. Это всего на 0,1 балла меньше, чем по стране.
За год ухудшилось мнение горожан о соотношении доходов и стоимости жизни (-0,6 балла), безопасности (-0,1 балла) и отношений с соседями (-0,1 балла). Тем не менее по ряду критериев ситуация улучшается: с 5,1 до 5,7 балла выросла оценка работы служб ЖКХ, с 6,1 балла до 6,2 — экологической обстановки в городе, с 5,2 до 7,2 — общественного транспорта.
Впервые в исследование был включен вопрос о тишине, и оценка по этому критерию оказалась сравнительно низкой: 6,1 балла. Общий вопрос о транспорте в 2018 году был разделен на два: об общественном транспорте и качестве дорог и парковок.
Лучшим районом по мнению уфимцев стал Демский, а худший – Калининский. Дёмский район лидирует сразу по семи критериям. Среди них безопасность (7,7 балла), чистота (7,7 балла), экология (8,2 балла), тишина (7,7 балла), соотношение доходов и стоимости жизни (5,9 балла). На 6 баллов оценивают жители района его парковки и дороги, на 6,6 балла — работу жилищно-коммунальных служб. Занявший последнюю строку рейтинга Калининский район получил всего 5,8 балла. У него самые низкие в Уфе оценки по таким критериям, как безопасность (6,1 балла), экология (5,5 балла), спорт и отдых (4,8 балла). Не довольны жители Калининского района и работой служб ЖКХ, особенно с учетом того, что жилой фонд здесь изношен.
Любопытно, что занявший третье место в рейтинге Октябрьский район не лидирует ни по одному из исследованных критериев. Высокая позиция в рейтинге основана на не самых больших, но и не самых малых показателях: достаточно низко здесь оценивают только дороги с парковками и соотношение стоимости и качества жизни (на 4,7 и 4,4 балла соответственно).