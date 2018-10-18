Счетная палата: технологическое оборудование в Россию ввозили с нарушениями

Надзорный орган углядел невыполнение распоряжений ФТС по контролю за правильной классификации безаналогового оборудования со стороны Шереметьевской, Московской, Кингесеппской и Владивостокской таможен. Благодаря изменениям кодов продукции в декларациях можно дополнительно получить 11,7 миллиона рублей от вновь начисленных налогов. Однако 1,4 миллиона рублей из этой суммы взыскать уже не получится по причине истечения сроков давности.