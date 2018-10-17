Трагедия в Керчи: Росгвардия заявила о теракте

Posted 17 октября 2018, 11:30
Published 17 октября 2018, 11:30
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
На данный момент есть информация о десяти погибших и 50 пострадавших. Все раненые доставлены в больницу.
По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные. Очевидцы сообщали о стрельбе внутри здания.
Взрыв произошел утром около 11:30. Изначально сообщалось, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона. В Росгвардии уже заявили о теракте. Возбуждено уголовное дело.