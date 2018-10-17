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Posted 17 октября 2018, 11:30

Published 17 октября 2018, 11:30

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Трагедия в Керчи: Росгвардия заявила о теракте

17 октября 2018, 11:30
Сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв.

На данный момент есть информация о десяти погибших и 50 пострадавших. Все раненые доставлены в больницу.

По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные. Очевидцы сообщали о стрельбе внутри здания.

Взрыв произошел утром около 11:30. Изначально сообщалось, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона. В Росгвардии уже заявили о теракте. Возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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