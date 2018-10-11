В Одноклассниках появится оплата услуг ЖКХ, детских садов и школ по всей России

– Оплата коммунальных и образовательных услуг – следующий шаг в развитии витрины сервисов, которую мы открыли в конце прошлого года. Мы пересмотрели подход к витрине, сделав ее еще более массовой и добавив возможность платить за ЖКХ и образование. Благодаря этому пользователи ОК могут не только общаться в соцсети, но и решать все свои бытовые вопросы прямо на сайте или в приложении. В будущем здесь можно будет погашать кредиты, выплачивать налоги, бронировать авиа и ж/д билеты. Одним словом, делать все то, что мы привыкли делать офлайн.