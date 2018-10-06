Жителям Башкирии на уплату имущественных налогов дали еще два месяца

Posted 6 октября 2018, 12:20
Published 6 октября 2018, 12:20
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Налоговая служба продолжает рассылку уведомлений жителям Башкирии о необходимости уплатить имущественные налоги за 2017 год.
Как сообщили региональном Управлении ФНС данный налог должен быть обязательно уплачен в бюджет до 3 декабря.
По уточненным данным, в этом году уведомления на уплату имущественных налогов должны получить около 3,5 млн жителей Башкирии. Из них уведомления на уплату земельного налога получат более 1 млн 128 тысяч человек, налога на имущество — 1 млн 405 тысяч и транспортного налога — свыше 936 тысяч жителей региона.