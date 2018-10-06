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Posted 6 октября 2018, 12:20

Published 6 октября 2018, 12:20

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Жителям Башкирии на уплату имущественных налогов дали еще два месяца

6 октября 2018, 12:20
Крайний срок уплаты данного вида налогов – 3 декабря.

Налоговая служба продолжает рассылку уведомлений жителям Башкирии о необходимости уплатить имущественные налоги за 2017 год.

Как сообщили региональном Управлении ФНС данный налог должен быть обязательно уплачен в бюджет до 3 декабря.

По уточненным данным, в этом году уведомления на уплату имущественных налогов должны получить около 3,5 млн жителей Башкирии. Из них уведомления на уплату земельного налога получат более 1 млн 128 тысяч человек, налога на имущество — 1 млн 405 тысяч и транспортного налога — свыше 936 тысяч жителей региона.

#Татьяна Майорова,#Экономика#Новости#Налоги
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