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Захар Прилепин похвалил башкирских филологов

26 сентября 2018, 10:08
Писатель высоко оценил лекцию преподавателя БашГУ Сергея Шаулова.

Писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсетях опубликовал ссылку на лекцию преподавателя филологического факультета БашГУ Сергея Шаулова. Педагог записал 13-минутную лекцию о романе Прилепина «Обитель». Записано видео было в рамках проекта «Пространство книги» от Национальной библиотекой имени Валиди.

- С большим удовольствием послушал. Поклон башкирским филологам, - написал Захар Прилепин.

Напомним, роман Захара Прилепина о реалиях 20-ых годов был опубликован в 2014 году и получил множество наград и премий, среди которых – «Большая книга».

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