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Центр культуры в Башкирии нарушил 30 правил пожарной безопасности

26 сентября 2018, 15:01
Нарушения выявились после прокурорской проверки.

В Аургазинском районе республики прокуратура проверила исполнение требований пожарной безопасности в центральном районном дворце культуры и выявила порядка 30 нарушений правил пожарной безопасности. Среди них: неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, загромождение мусором эвакуационных выходов и другие.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении допущенных нарушений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо оштрафовано на 155 тыс. руб.

#Новости#Виктория Куприянова#Общество
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