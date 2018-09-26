Центр культуры в Башкирии нарушил 30 правил пожарной безопасности

В Аургазинском районе республики прокуратура проверила исполнение требований пожарной безопасности в центральном районном дворце культуры и выявила порядка 30 нарушений правил пожарной безопасности. Среди них: неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, загромождение мусором эвакуационных выходов и другие.
Прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении допущенных нарушений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Кроме того, по постановлению прокурора юридическое лицо оштрафовано на 155 тыс. руб.