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Семейную пару из Уфы задержали за организацию секс-притонов

26 сентября 2018, 14:08
Их уже задержали на территории иностранных государств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, запросы по этим гражданам находятся на рассмотрении органов Казахстана и Украины. 25-летнюю жительницу и ее 31-летнего супруга обвиняют в организации и вовлечении в занятие проституцией под видом сети массажных салонов в городах Уфа и Стерлитамак.

Сразу после возбуждения уголовного дела они покинули страну. Женщину задержали в г. Алматы республики Казахстана, а ее супруга — на контрольно-пропускном пункте Львовской области Украины.

В настоящее время готовятся документы об экстрадиции преступников. В настоящее время они заключены под стражу.

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