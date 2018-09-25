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В Башкирии предложили награждать победителей олимпиад премиями по 30-60 тысяч рублей

25 сентября 2018, 15:10
Победители международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад получат по 60 тысяч рублей единовременно.

Проект соответствующего указа главы Башкирии Рустэма Хамитова сегодня, 25 сентября, обсудили на заседании президиума правительства республики.

- Поддержка одаренных детей, молодежи, а также их наставников будет способствовать формированию единой современной системы выявления, сопровождения молодых талантов республики, - сообщил исполняющий обязанностей министра образования Ильдар Мавлетбердин.

По словам выступающего, премия будет выплачиваться единовременно в следующих размерах: по 60 тысяч рублей победителям международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад в сфере образования, по 30 тысяч рублей – призерам аналогичных олимпиад. Соответственно, по 60 и 30 тысяч рублей получат наставники, подготовившие своих воспитанников на такие олимпиады. Если победителей призеров готовят несколько наставников, то премия будет распределяться между ними.

- Реализация данного проекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Республики Башкортостан, - подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

По итогам прошлого учебного года, 21 человек в Башкирии стали победителями международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, еще 79 стали призерами подобных конкурсов.

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов предложил увеличить размер премии победителям международных олимпиад, а также изучить опыт других регионов.

Президиум правительства принял проект указа с учетом, что размеры премий будут пересмотрены.

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