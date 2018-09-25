В Башкирии предложили награждать победителей олимпиад премиями по 30-60 тысяч рублей

По словам выступающего, премия будет выплачиваться единовременно в следующих размерах: по 60 тысяч рублей победителям международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад в сфере образования, по 30 тысяч рублей – призерам аналогичных олимпиад. Соответственно, по 60 и 30 тысяч рублей получат наставники, подготовившие своих воспитанников на такие олимпиады. Если победителей призеров готовят несколько наставников, то премия будет распределяться между ними.