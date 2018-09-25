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В Башкирии бухгалтер украла полмиллиона у предпринимателей

25 сентября 2018, 15:51
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Бухгалтер из Нефтекамска по подложным документам переводила деньги предпринимателей на свои счета.

30-летняя женщина оказывала услуги сразу нескольким бизнесменам. Она вела дела фирм, составляла фиктивные электронные документы, чтобы создать видимость того, что именно по этим платежным документам предприниматели должны оплатить налоги, долги и прочие траты.

Все средства потерпевших она присваивала себе, обогатев, таким образом на полмиллиона рублей. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

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